Руководитель следственного управления СКР по Пермскому краю встретится с обманутыми дольщиками

Когда же достроят наш дом? Фото: Евгения ГУСЕВА

Проблема с долгостроем отдельных новостроек хоть постепенно в Пермском крае и решается, все же остается для многих обманутых дольщиков довольно острой.

Встретиться с ними и выслушать о проблемах готов руководитель следственного управления СКР по Пермскому краю Денис Головкин. В ведомстве сообщили, что записаться на личный прием можно до 20 марта по телефонам 8 (342) 249-88-38 и 249-54-05, либо - направить письмо с указанием контактных данных на адрес электронной почты opg@59.sledcom.ru.

На встречу пригласят представителей министерств и ведомств, имеющих отношение к этим вопросам.

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