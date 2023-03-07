В Прикамье к дисциплинарной ответственности привлекли директоров восьми школ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сразу в 9 образовательных учреждениях Суксунского района выявились серьезные нарушения в ходе прокурорской проверки. В частности, в них не обеспечили положенным двухразовым горячим питанием детей из многодетных семей и детей-инвалидов.

- Такие нарушения были выявлены в суксунских школах №1 и №2, в Ключевской, Бреховской, Тисовской, Моргуновской, Поедугинской и Сызганской школах, - сообщили в краевой прокуратуре Прикамья. – Сейчас в этих образовательных учреждениях организовано двухразовое питание для всех школьников, к дисциплинарной ответственности привлечено 11 должностных лиц.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru