В Прикамье к дисциплинарной ответственности привлекли директоров восьми школ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сразу в 9 образовательных учреждениях Суксунского района выявились серьезные нарушения в ходе прокурорской проверки. В частности, в них не обеспечили положенным двухразовым горячим питанием детей из многодетных семей и детей-инвалидов.
- Такие нарушения были выявлены в суксунских школах №1 и №2, в Ключевской, Бреховской, Тисовской, Моргуновской, Поедугинской и Сызганской школах, - сообщили в краевой прокуратуре Прикамья. – Сейчас в этих образовательных учреждениях организовано двухразовое питание для всех школьников, к дисциплинарной ответственности привлечено 11 должностных лиц.
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