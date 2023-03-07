Пермякам рассказали, как будет работать городской транспорт 8 марта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В администрации Перми напомнили горожанам, что 8 марта – праздничный день, поэтому в работе городского транспорта будут изменения.

- Автобусы и трамваи будут ходить по графику воскресенья, - объяснили в мэрии. О расписании и движении транспорта в режиме реального времени можно узнать на сайте МКУ «Гортранс», в паблике ВКонтакте «Пермский транспорт» и Telegram-канале.

Также в мэрии сообщили, что с 11 марта в выходные дни увеличат количество автобусов на маршруте №11.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru