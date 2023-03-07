В Пермском аэропорту на несколько часов задерживается вылет самолета в Самару

Причиной задержки рейса стало опоздание воздушного судна. Фото: архив "КП"

7 марта в Пермском аэропорту на несколько часов был задержан вылет самолета до Самары. По расписанию вылет должен был состояться в 10.55 утра, но до сих пор борт не вылетел. Он-лайн табло пермского аэропорта сообщает, что рейс планируется на 17.00.

Пермская транспортная прокуратура в своем телеграмм-канале сообщила, что причиной задержки рейса стало позднее прибытие воздушного судна Bombardier. В итоге пассажиры ожидают своего вылета уже около пяти часов.

- После задержки рейса БВ 277 по маршруту «Пермь-Самара», авиакомпании «ЮВТ АЭРО» Пермская транспортная прокуратура с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляет контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, - сообщили в ведомстве.

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