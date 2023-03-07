В Перми по поручению главы города отремонтируют помещения маневренного фонда

Фото: Администрация Перми

Глава Перми Алексей Дёмкин дал поручение провести комиссионное обследование помещений маневренного фонда города, которые используются в качестве временного жилья.

В состав созданной комиссии вошли специалисты администрации Перми: сотрудники МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», городского департамента социальной политики и управления жилищных отношений администрации Перми.

Им предстоит выявить замечания по состоянию помещений маневренного фонда. Затем на их основании будут проведены все необходимые работы по устранению замечаний. Также будет разработан план обновления помещений, чтобы оказавшиеся в сложной ситуации люди могли в достойных условиях ждать предоставления им постоянного жилья.

«Ситуация с экстренным расселением дома на ул. Куйбышева, 143 еще раз показала необходимость наличия нужного количества и качества муниципального маневренного жилья, а также пунктов временного размещения, в качестве которых используются гостиницы и санатории. Эти места, конечно, не заменят людям дом, но на время могут стать его безопасной альтернативой. Важно, чтобы там были нормальные человеческие условия для жизни на тот период, когда идет процесс выплаты выкупной стоимости, – обозначил ситуацию с маневренным фондом глава Перми Алексей Дёмкин.

По сообщению городской администрации, из аварийного дома на ул. Куйбышева, 143 выехали 313 человек, в том числе 42 ребенка. В пункты временного содержания заселилось 55 человек, в том числе шесть детей. Помещениями маневренного фонда по адресу: Народовольческая, 42 воспользовались 14 человек.

В маневренном фонде на ул. Народовольческой, 42 в жилых комнатах заменили мебель, матрасы и обновили постельное белье. Комиссия выявила недостатки по содержанию мест общего пользования. Работы по приведению сантехники в нормативное состояние, а также замену лампочек для освещения мест общего пользования проведут до 8 марта. В местах общего пользования на 4-9-м этажах в 2023 году предстоит произвести текущий ремонт за счет средств бюджета города.

Городская комиссия также осмотрела гостиницы, в которых размещены жители из аварийного дома с ул. Куйбышева, 143.

В связи с ситуацией с экстренным расселением дома на ул. Куйбышева, 143 работает штаб. Специалисты городского управления жилищных отношений проводят консультации по телефонам горячих линий: 207-50-59, 207-50-19. В администрации Свердловского района ответят по тел. 244-17-64.

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