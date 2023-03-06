Губернатор Прикамья показал Денису Мацуеву ход строительства Краевой музыкальной школы

Фото: Сайт Правительства Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе пианистом, народным артистом РФ Денисом Мацуевым 6 марта проинспектировали строительство Краевой музыкальной школы. Они оценили ход работ на объекте, осмотрели корпус строящейся школы, а также внутренний двор, который уже частично благоустроен.

На строительной площадке идет подготовка к проведению внутренних работ, продолжается монтаж светопрозрачных фасадных конструкций и устройство кровли здания. В высокой стадии готовности находится тепловой пункт, его уже подключили к теплоснабжению. Сейчас монтируются системы отопления и другие инженерные системы в самом здании. Возведением Краевой музыкальной школы занимается компания «Фортэкс».

В ходе осмотра объекта Дмитрий Махонин отметил, что параллельно со строительством идет разработка концепции деятельности Краевой музыкальной школы, власти региона уже занимаются подбором преподавателей, созданием образовательных программ, а также работают над наполнением школы качественными музыкальными инструментами.

«Пермь достойна, чтобы у нас появилось учреждение такого уровня. Мы сможем приглашать сюда ребят и из Пермского края, и из других регионов», – говорит глава Прикамья.

В свою очередь Денис Мацуев поблагодарил губернатора и правительство Пермского края за оказываемое внимания к культуре. Ярким примером тому служит строительство столь уникального объекта.

«Это будет новая специальная школа, каких в стране на сегодня только девять. Ее появление в Перми является стимулом для талантливейших ребят. В учреждении будут учиться те, кто составит потенциальное будущее нашей выдающейся русской исполнительской школы. Они будут знать и помнить, что их творческий путь начался именно здесь, в этой новой школе в Перми», – отметил Денис Мацуев, являющийся членом федерального оргкомитета по празднованию 300-летия города.

Краевая музыкальная школа разместится в Дзержинском районе Перми на ул. Энгельса, 6. Она рассчитана на 350 мест и позволит развивать таланты одаренных детей и оказывать им профессиональную поддержку. Ребята получат возможность осваивать не только общеобразовательные предметы и музыкальные дисциплины, но и получать опыт исполнительской и концертной деятельности. Обучение будет проводиться для детей с 1-го по 11-й классы, зачисление в школу - на основе конкурсного отбора, в котором смогут принять участие все желающие. Возраст поступления – с 6,5 лет.

Как отмечает директор краевой музыкальной школы Вера Никольская, в его стенах одаренные дети получат дополнительные возможности для своего профессионального роста.

«Помимо классов для учебы и занятий музыкой для детей у нас предусмотрены большой концертный зал и студия звукозаписи, в амфитеатре можно будет проводить большие мероприятия. Кроме этого, у ребят будут спортивные залы и площадка, а также оборудованный школьный двор, чтобы детям было здесь комфортно не только учиться, но и проводить свободное время», – рассказывает Вера Никольская.

Завершение строительства Краевой музыкальной школы планируется до конца 2023 года. С февраля 2024 года в ней должны открыть подготовительные курсы для поступающих, а с 1 апреля - начать прием документов на первый учебный год.

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