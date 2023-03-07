В Перми поймали парня, который целился в прохожих из винтовки

Скрин видео ЧП ДТП Пермь

Пермяк ходил по улице с винтовкой и целился в прохожих. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложи в соцсети. Ситуацию прокомментировали в МВД.

Оказалось, что человеком с оружием был молодой человек 2002 года рождения. Его заметили 6 марта в Мотовилихинском районе на перекрестке улиц Юрша и Пушкарской.

Парня доставили в отдел полиции. Он находился в состоянии опьянения. Пневматическое ружье у него изъяли. Пострадавших нет. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65