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НовостиПроисшествия7 марта 2023 5:46

В Перми поймали парня, который целился в прохожих из винтовки

Сейчас проводится проверка
Лела Минадзе
Скрин видео ЧП ДТП Пермь

Скрин видео ЧП ДТП Пермь

Пермяк ходил по улице с винтовкой и целился в прохожих. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложи в соцсети. Ситуацию прокомментировали в МВД.

Оказалось, что человеком с оружием был молодой человек 2002 года рождения. Его заметили 6 марта в Мотовилихинском районе на перекрестке улиц Юрша и Пушкарской.

Парня доставили в отдел полиции. Он находился в состоянии опьянения. Пневматическое ружье у него изъяли. Пострадавших нет. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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