Пермяки смогут бесплатно сходить на каток до 10 марта

Фото: Архив "КП"

В комитете по физической культуре и спорту администрации Перми сообщили о завершении «Ледового сезона». До 10 марта жителей приглашают на катки. Покататься можно будет бесплатно. После этого их закроют.

Этой зимой с начала «Ледового сезона» катки посетили более 29 тысяч человек. Напомним, что с декабря бесплатные катания были организованы на восьми муниципальных катках.

Больше всего посетителей было на стадионе «Юность» — 10 тысяч человек. На стадион «Гайва» покататься пришли 9,5 тысяч человек. Также работали городские открытые катки «Авангард», «Фаворит», «Спутник», «Победа», «Молния» и каток у «Гознака».

По итогам сезона самыми активными днями стали 3, 6, 20 января и 10 февраля. В эти дни на катки пришли 1729, 1145, 1601 и 1198 человек соответственно.

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