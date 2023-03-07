Фото: Яндекс Пробки

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 7 марта 2023 года к 08:00 первое ДТП зафиксировано на ул. Свиязева на перекрестке с ул. Леонова при движении со стороны ул. Карпинского.

Традиционные для этого часа пробки в 8-9 баллов наблюдаются на Вышке-1: заторы на ул. Мостовой, Огородникова и Фокинской. На Вышке-2 транспорт скопился на ул. Гашкова при выезде на ул. Соликамскую. Еще один затор на ул. Грибоедова от пр. Октябрят до ул. Уинской.

В центре города пробка в 7 баллов на ул. Попова в обоих направлениях от ул. Пушкина до ул. Ленина, ул. Пушкина от ул. Островского до ул. Сибирской, на ул. Островского от ул. Екатерининской до ул. Пушкина.

Заторы в 5-6 баллов при выезде на ш. Космонавтов с ул. Стахановской и ул. Сов. Армии. Такая же дорожная ситуация складывается сейчас в районе ДКЖ.

Затруднения в движении транспорта на развязке ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной. Встал транспорт на ул. Леонова ближе к перекрестку с ул. Промышленной от Южного обхода.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, плотине КамГЭС, а также на Западном, Южном и Восточном обходах Перми больших затруднений в движении нет.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 7 марта 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 5 баллов. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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