На строящемся мосту через реку Ива установили первые пролеты

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Трасса ТР-53 «Переход ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинная» будет соединять пять микрорайонов: Вышку-1, Вышку-2, Запруд, Висим и Садовый с центром Перми. Это будет четырехполосная магистраль длиной 8,7 километра. Сейчас строители возводят съезд с трассы в районе улиц Уинской и Старцева, который должен быть открыт уже в августе этого года. А над долиной реки Ива началась надвижка пролетов нового моста, длина которого составит 330 метров.

Как сообщили в Минтрансе Пермского края, строители полностью возвели первые две опоры будущего моста. Идет строительство опор № 3-7. Надвижка пролетов пройдет в два этапа: к осени будет полностью установлено правое направление моста, до конца года – левое. Строители ведут работы в соответствии с графиком производства работ, без отставания.

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