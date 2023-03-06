В Пермском театре кукол поставят спектакль про Ивана Семенова

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В Пермском театре кукол готовится премьера спектакля «Уроки жизни Ивана Семенова» (6+) по повести Льва Давыдычева. Режиссер спектакля - Дмитрий Богданов, ранее поставивший в театре спектакль по другой известной повести Давыдычева - «Лелишна из третьего подъезда».

- Меня заинтересовала неординарность Ивана, его нестандартный взгляд; то, что сейчас называется «креативным мышлением», - рассказал Дмитрий Богданов. - Он не вписывается в рамки стандартной школы, поэтому мы хотим поразмышлять: изменился ли подход к обучению и воспитанию детей со времен написания книги.

Действие спектакля развернется в 60-е годы в небольшом городке, эпоха найдет отражение в костюмах и декорациях. Так, например, у Ивана будет настоящий советский портфель и школьная форма тех лет. В спектакле будут использованы куклы различных систем. В том числе паркетные куклы размером в человеческий рост.

Премьера состоится 12 апреля. На спектакле ожидают специального гостя — Владимира Воробья, сыгравшего главного героя в фильме «Три с половиной дня из жизни Ивана Семёнова, второклассника и второгодника».

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