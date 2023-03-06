Психологическую службу Перми возглавит депутат думы

Татьяна Шестакова Фото: Юлия Лоза

«Я возвращаюсь к себе прежней! Я возвращаюсь в Пермское образование! С сегодняшнего дня приняла на себя ответственность за психологическую службу города Перми!» – написала депутат Пермской городской думы Татьяна Шестакова на своей странице ВКонтакте.

С 6 марта она возглавляет городской Центр психолого-педагогической помощи. Татьяна Шестакова в 2004 году окончила Пермский государственный педагогический университет по специальности «Психология». С 2013 по 2016 год была директором частного детского сада «Солнечный круг».

В 2016 году Татьяна Шестакова выиграла выборы в Законодательное собрание Пермского края, а с 2021 года является депутатом Пермской городской думы.

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