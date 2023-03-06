На этой неделе два района Перми останутся без воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В компании «Новогор-Прикамье» предупредили об отключениях холодной воды в Орджоникидзевском и Дзержинском районах Перми. Причиной станут планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы.
Так, с 10:00 10 марта до 10:00 11 марта водоснабжение отключат в домах по следующим адресам:
- ул. Васильевская, 5;
- ул. Железнодорожная, 1;
- ул. Пришвина, 1;
- ул. Прохладная, 1;
- ул. Сиреневая, 1;
- ул. Сосновая, 5;
- ул. Яблоневая, 1.
Также 11 марта с 09:00 до 19:00 воды не будет по адресам:
- ул. Двинская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
- ул. 1-й Дубровский, 4;
- ул. Карбышева, 12;
- ул. Репина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
C 10:00 11 марта до 10:00 12 марта без воды останутся жители домов по адресам:
- ул. Татьяны Барамзиной, 29а, 38, 54, 68а;
- ул. Василия Каменского, 26;
- ул. Углеуральская, 2, 12, 22, 25;
- ул. Энгельса, 13а.
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