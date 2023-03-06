Замглавы администрации Перми Ольга Андрианова избавилась от приставки и.о.

Фото: администрация Перми

Мэр Перми Алексей Демкин утвердил Ольгу Андрианову в должности заместителя главы администрации города по градостроительным вопросам. От приставки и.о. она избавилась 6 марта.

Исполняющей обязанности замглавы администрации Перми Ольга Андрианова была с августа прошлого года. До этого с 2010 по 2020 год она работала в региональном УФАС, затем была замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. С 2021 года занимала должность руководителя краевой инспекции по охране объектов культурного наследия.

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