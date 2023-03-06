В Пермском крае всю неделю будут идти снегопады

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На предстоящей неделе погода в Прикамье будет снежной и ветреной. Об этом рассказали синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 6 марта, снегопад и метель. Температура воздуха -2…-7 градусов. Порывы ветра до 13 м/с. Во вторник ночью -5…-10, по северу до -15, а днем снова -2…-7. В среду, 8 марта, погода не изменится.

В четверг, 9 марта, немного потеплеет. Ночью будет -7…-12 градусов, а днем -2…+4. Пройдет снег с дождем. Порывы ветра достигнут 18 м/с. В пятницу ночью -5…0 градусов, днем -3…+2. Мокрый снег будет переходить в дождь. Ветер до 12 м/с.

По предварительным прогнозам, в выходные погодные условия не изменятся.

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