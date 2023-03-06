Открытие новой сцены Пермского театра оперы и балета перенесли на 2032 год

Фото: администрация Перми
Изменились сроки строительства в Перми нового театра оперы и балета. Поправки внесли в адресную инвестиционную программу региона. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Раньше новую сцену для Пермской оперы обещали построить к 2026 году, а теперь — к 2032. Она появится на Разгуляе за сквером имени Татищева.
Новый зал будет рассчитан на 1350 мест. На строительство могут потратить порядка 15 млрд рублей. В министерстве строительства Пермского края заявили, что прокомментируют изменения позднее.
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