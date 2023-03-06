В Перми продают грузинский ресторан «Сакартвело»

Фото: 2ГИС

На продажу выставлен ресторан грузинской кухни «Сакартвело», расположенный в центре Перми по улице Монастырской, 12а. Готовый бизнес оценили в 5 млн рублей.

В объявлении указано, что ресторан работает более 7 лет. Его площадь 290 квадратных метров. Есть парковка и летняя веранда. Полностью укомплектован, оснащен вентиляцией, пожарной сигнализацией, отоплением, электричеством и водопроводом.

В Перми работает второй ресторан «Сакартвело» по улице Максима Горького, 58а. Сейчас он на продажу не выставлен.

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