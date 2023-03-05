МЧС предупредило пермяков о сильном снеге и гололеде

«Весенняя» проблема, которая может причинить немало бед – это сход снега и льда с крыш. Фото: архив "КП"

6 марта на территории Пермского края ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. По прогнозам синоптиков, ночью на востоке региона будет идти сильный снег, а в отдельных районах - гололед.

Из-за неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Специалисты МЧС рекомендуют жителям быть осторожными: не находиться рядом с деревьями, конструкциями и линиями электропередач. Водителей просят соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. А пешеходам советуют соблюдать осторожность при переходе проезжей части.

Еще одна «весенняя» проблема, которая может причинить немало бед – это сход снега и льда с крыш. Заходя в подъезды, лучше убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек. Также пермяков просят не приближаться к крышам таких зданий и не позволять детям находиться в опасных местах.

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