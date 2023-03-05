В октябре Пермская художественная галерея начнет переезд в новое здание

Пермская художественная галерея будет работать в старом здании до октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, когда начнется переезд Пермской художественной галереи в новое здание. Об этом Министр культуры Пермского края Алла Платонова рассказала в интервью ТАСС.

- До октября все гости города смогут посетить выставки и основные экспозиции, расположенные именно в соборе, - пояснила глава Минкульта. - С октября у нас в планах закрыться на упаковку находящихся в соборе экспонатов. Мы внимательно следим за ходом стройки, чтобы не закрывать галерею для публики раньше срока, чтобы сразу начать переезд и открыть первую выставку, как только новое здание будет введено в эксплуатацию.

Сейчас фонды Пермской художественной галереи насчитывают около 54 тысяч экспонатов, и каждый из них потребуется подготовить, упаковать, перевезти. Не так давно сотрудники галереи уже начали перевозить произведения из музейных фондов в помещение на улице Окулова, 75. Сейчас туда перевезли 2,5 тысячи экспонатов из запасников, а также переехала реставрационная мастерская.

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