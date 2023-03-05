На пожаре в Перми пострадали два ребенка

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Вечером 4 марта в Перми на пожаре пострадали два ребенка. Их спасла и вывела из горящего помещения мама детей.

- Сообщение о возгорании в частном жилом доме на ул. Борцов Революции в Перми поступило в дежурную часть 4 марта в 19.21, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - На место выехали 17 человек личного состава и четыре единицы техники. Горение происходило в пристрое частного дома. Локализовать пожар удалось в 19.30, ликвидировать горение - в 19.32.

Площадь пожара составила три метра квадратных. До прибытия пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировалось два человека. На пожаре имеются пострадавшие: это два ребенка, которых мать вывела в безопасное место.

Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку, выясняя обстоятельства и причина пожара.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru