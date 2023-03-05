В Перми из-за аварии на водоводе в десятках домов отключили воду

Десятки домов в Дзержинском районе Перми остались без водоснабжения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром в воскресенье, 5 марта, жители десятков домов в Дзержинском районе остались без воды. Причиной этому стала аварийная ситуация на водоводе.

- 5 марта в 11.00 из-за утечки из колодца по ул. Машинистов, 25 было отключено водоснабжение в домах по ул. Машинистов, 20, 20/2, 22а, 25, 26, 27, 29, 30, 30а, 31, 32,33, 35, 37, 39; ул. Генерала Наумова, 5, 7, 7а, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20/3; ул. Сортировочная, 13, - сообщили в ЕДДС города Перми.

Подвоз воды будет организован по заявкам жителей. Работы проводит ООО «Новогор-Прикамье», все вопросы можно задать по тел. (342) 2100-680.

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