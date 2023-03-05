Нередко на удочку мошенников попадаются не только доверчивые пенсионеры, но и люди, которые считают себя финансово грамотными. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ежедневно в отделы полиции Пермского края обращаются потерпевшие и пишут заявления, что они стали жертвами интернет-мошенников. Этот вид преступлений стал самым распространенным в последние годы. С банковских карт пермяков пропадают как небольшие суммы, так и очень внушительные.

Причем, попадаются на удочку не только доверчивые пенсионеры, но и люди, которые считают себя финансово грамотными.

Пермские полицейские назвали пять простых правил, которые помогут не стать жертвой интернет-мошенников. Зная и исполняя их, можно защитить свои средства на банковской карте.

- не сообщать цифровой код из СМС-сообщения;

- не сообщать цифры с тыльной стороны банковской карты;

- не совершать под диктовку позвонивших вам лиц любые манипуляции со своей банковской картой в банкомате;

- не скачивать и не устанавливать на свой телефон программы, которые вам предлагают установить незнакомые люди;

- помнить, что номера сотовых телефонов не могут быть безопасными счетами.

А если в отношении вас все-таки были совершены противоправные деяния, то нужно немедленно обратиться в полицию по телефону 102.

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