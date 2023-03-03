Жителя Прикамья, который застрелил из карабина жену и ее подругу, приговорили к 23 годам

Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

В Пермском крае вынесли приговор по громкому убийству. В июле прошлого года 61-летний житель поселка Красный берег Соликамского городского округа застрелил из карабина свою жену и ее подругу.

Следователи рассказали, как все происходило: в двухквартирном доме собралась компания. Поздно вечером в квартиру зашел гражданский муж одной из участниц вечеринки. Он просил ее, чтобы она перестала пьянствовать и шла домой, но та отказывалась.

- Тогда он сходил к себе домой, взял оружие, вернулся и открыл огонь, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. - Он смертельно ранил сожительницу и ее подругу, а также причинил ранения находившемуся там мужчине.

Суд приговорил пенсионера к 23 годам колонии строгого режима.