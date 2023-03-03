В Перми вспыхнул жилой дом на шоссе Космонавтов

Фото: Telegram/zhest_perm

В ночь на 3 марта в Перми на шоссе Космонавтов загорелся дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 02:49. К месту происшествия выехали 36 человек личного состава и 8 единиц техники. Пожар был полностью потушен в 04:36. Огонь охватил площадь в 98 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Уточняется, что одного из жильцов спасла соседка — она разбудила его. Самостоятельно из дома эвакуировались 5 человек.

Сотрудники МЧС напоминают, что при обращении с огнем нужно соблюдать требования пожарной безопасности. При пожаре звонить на «01» или «101».

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