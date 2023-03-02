В Перми рядом со школой автомобиль сбил ученика младших классов

Фото: Телеграм-канал ЧП Пермь | новости

По словам очевидцев, у школы №44 ученик младших классов перебегал дорогу по пешеходному переходу. Из-за пропускавшего его автомобиля выехал другой автомобиль, под колеса которого и попал ребенок.

В пресс-службе МВД по Пермскому краю подтвердили факт ДТП с участием пешехода.

«В вечернее время женщина 1985 года, находившаяся за рулем автомобиля, не уступила дорогу пешеходу и совершила на него наезд. Потерпевшим оказался школьник младших классов. Ребенок получил незначительные ушибы, угрозы его жизни нет», - рассказали подробности ДТП в краевом МВД.

В настоящее время ведется проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

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