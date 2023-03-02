В Перми с 4 марта на улице Ленина будет новая остановка автобусов

Остановка «Пермская филармония». Фото: Администрация Перми.

По заверениям городских властей, новая остановка общественного транспорта «Улица Куйбышева/Филармония» будет удобна для посетителей органного концертного зала, эспланады и близлежащих торговых центров.

На остановочном пункте с 4 марта будут останавливаться автобусы маршрутов №10, №14, №33, №41, №50, №60 и №68.

Что интересно, расстояние между остановками «ЦУМ» и «Улица Куйбышева/Филармония» составляет всего 280 метров. Даже в прогулочном темпе среднестатистический пермяк на преодоление этой дистанции сможет потратить не более 10 минут, тем более под горку.

Ранее на этом же участке, только со стороны ул. Попова к ЦУМу, обустроили другую остановку - «Пермская филармония». Об ее открытии пока сообщений нет. Насколько востребованы эти промежуточные остановки будут у жителей Перми и гостей города, покажет время.

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