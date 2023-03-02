Пермяк чуть не задушил таксиста, который посмеялся над его проблемами в личной жизни

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Перми осудили 21-летнего парня, который пытался задушить таксиста, а затем угнал его машину. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

Инцидент произошел в августе 2022 года. Пьяный молодой человек вызвал такси. По дороге у него возникло желание угнать машину. Находясь на заднем сиденье, злоумышленник схватил таксиста за шею и начал душить. Затем парень потребовал, чтобы таксист пересел на пассажирское место, а сам сел за руль.

Обвиняемый катался на угнанном такси, пока не врезался в столб. От сработавшей подушки безопасности преступник потерял сознание и был обездвижен. Таксист воспользовался ситуацией и выбежал из автомобиля. Вскоре на место аварии приехала полиция и задержала угонщика.

В судебном заседании парень признал вину в угоне, но не в нападении на таксиста. Обвиняемый рассказал, что водитель вызвал у него чувство ненависти, потому что ухмылялся над рассказами о проблемах в его личной жизни.

Суд приговорил молодого человека к 6 годам лишения свободы. Его также обязали выплатить пострадавшему 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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