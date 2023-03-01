В Пермском крае подписано соглашение о строительстве студенческого кампуса

Планируется, что будущий объект будет выглядеть так. Фото: permkrai.ru

В Пермском крае планируется создать уникальный образовательный кластер. 1 марта краевые власти и замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук заключили концессионное соглашение. В Камской долине будет построен студенческий кампус.

Далее начнется проектирование объекта, планируется, что он займет более 20 га. Здесь будут учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей.

В проект планируют привлечь 28,6 млрд инвестиций, в том числе капитальный грант, состоящий из средств федерального и краевого бюджетов – 19,7 млрд руб.

В следующем году планируется начать строительство гостиничного комплекса. Все строительно-монтажные работы запланированы в течение трех лет.

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