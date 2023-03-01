В Перми приостановили торги по продаже имущества «Мотовилихинских заводов»

Фото: «ВКонтакте»/ПАО «Мотовилихинские заводы»

УФАС по Пермскому краю приостановило торги по реализации имущества ПАО «Мотовилихинские заводы». Как сообщает Business class, это было сделано после жалобы ООО «Метатрон».

Причина жалобы неизвестна. Комиссия УФАС рассмотрит ее 7 марта. До этого момента торги приостановлены.

Напомним, что ПАО «Мотовилихинские заводы» является банкротом с марта 2018 года. Торги были объявлены 17 февраля. Начальная цена имущества завода составляла 8,316 млрд рублей. Согласно плану аукциона она должна была снижаться на 10% каждые три рабочих дня до минимальной цены — 831,6 млн рублей.

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