С 1 марта в Перми запускают ночные рейсы трамвая №5 и автобуса №50

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 1 марта начинают работу дополнительные ночные рейсы трамвая №5 и автобуса №50. Об этом сообщили в департаменте транспорта горадминистрации.

Ночные рейсы ввели для работников промышленных предприятий, которые поздно возвращаются домой после вечерней смены.

Так, последний рейс трамвая №5 через остановку «Хладокомбинат» в сторону центра города поедет в 00:15. В то же время последует автобус №50 через остановку «Улица Яблочкова» в сторону микрорайона Крохалева.

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