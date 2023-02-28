Как защитить себя от мошенничества при помощи встроенных инструментов в СбербанкОнлайн

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СбербанкОнлайн – это удобный финансовый инструмент для клиентов, которые позволяет в любое время из любой точки мира получать подробную информацию о банковских продуктах, оплачивать услуги, совершать платежи, переводы между вкладами и банковскими картами, переводить средства клиентам Сбера и других банков. При этом, СбербанкОнлайн – это не просто банковское приложение, но еще и уникальный набор сервисов для защиты самого устройства, хранящейся на нем информации и денежных средств

В Управлении безопасности Волго-Вятского банка Сбербанка* рассказали, какими инструментами защиты можно воспользоваться в приложении:

- Встроенный антивирус, разработанный совместно с «Лабораторией Касперского», защищает не только операции и информацию в мобильном приложении, но и весь телефон. Антивирус продолжает проверять телефон на наличие вирусов, даже если клиент не пользуется приложением в данный момент.

- Сервис проверки входящих вызовов, который предупредит о том, что звонит мошенник. Для его активации достаточно зайти в раздел «Безопасность» на главном экране и в настройках включить опцию «Проверка входящих звонков».

- Раздел «Безопасность», позволяет произвести дополнительную настройку индивидуальных лимитов на снятие наличных в банкоматах, на покупки в сети Интернет, доступности продуктов, закрытие онлайн-доступа (в том числе через банкомат) к денежным средствам и многое другое.

- Раздел «Не дайте себя обмануть» приложения СбербанкОнлайн позволяет прокачать свои навыки в области цифровой грамотности. Раздел содержит огромное количество обучающей информации для клиентов: статьи, видеоролики, тесты.

СбербанкОнлайн – лишь часть выстроенной Сбером комплексной системы защиты денежных средств клиентов, однако, многое зависит от следования элементарным правилам цифровой безопасности.

Если к вам обратились по телефону, электронной почте, через социальные сети и под различными предлогами пытаются узнать данные о вашей банковской карте, смс-пароли, пин-коды или другую персональную информацию, просят установить дополнительное приложение на телефон, оформить кредит на свое имя и/или перевести деньги на резервный счет – это явные признаки мошенничества.

При любых сомнениях необходимо прервать разговор и обратиться в банк по телефону, размещенному на оборотной стороне карты, или по номеру 900.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка*:

«Клиент – это самая главная ценность для банка. Создавая новые финансовые сервисы, Сбербанк стремится защитить своих клиентов от угроз, которые развиваются вместе c новыми технологиями. Как лидеры рынка, мы внимательно изучаем новые вызовы и реализуем адекватные механизмы защиты денежных средств и информации наших клиентов».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.