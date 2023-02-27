В пермские автосалоны привезли автомобили «Москвич»

Перед началом продаж завод «Москвич» проведет аудит автоцентров. Фото: Евгения ГУСЕВА

Автомобильный завод «Москвич» выбрал 20 дилерских центров в 12 городах страны. В Перми дилерами столичного завода стали три компании: «Сатурн-Р-Авто», «Сильвер Моторс» и Verra.

- Пермские дилеры «Москвича» уже получили автомобили, однако выпустить их в продажу пока не могут, - сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. - Сначала московский автомобильный завод «Москвич» должен провести аудит автоцентров. Он должен состояться 28 февраля, и, если автопроизводитель даст положительное заключение, с 1 марта салоны официально начнут работать.

Напомним, на московском автозаводе производят сейчас кроссовер «Москвич-3» и электрокар «Москвич-3е». Стартовая цена отечественных легковушек начинается от 1,97 млн рублей.

Напомним, что автозавод «Москвич» ранее назывался «Рено Россия». Изменения произошли после ухода Renault с российского рынка.

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