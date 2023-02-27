Почта России выпустила открытки с фотографиями красот Пермского края

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Природные достопримечательности Пермского края попали на открытки из лимитированной серии Почты России. Приобрести карточки с фотографиями можно в почтовых отделениях.

Почта России и Русское географическое общество (РГО) подготовили серию открыток о российских регионах. Она посвящена туризму. Открытки украсили фотографии 55 регионов России — по пять вариантов открыток с разными фотографиями для каждого региона.

Фотографии выбрали из архивов ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». В серию открыток, посвященных Пермскому краю, попали реки Вишера, Усьва и Жигалан, а также село Бым и поселок Бисер.

Фото: Почта России/Жигалан

Фото: Почта России/Бым

Фото: Почта России/Вишера

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