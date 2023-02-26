В Пермском крае произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса

ДТП произошло на трассе Пермь-Краснокамск. Фото: t.me/chp_prm

В Перми 26 февраля произошло ДТП на автодороге дороге Пермь-Краснокамск. Фото последствий автоаварии появилось в социальных сетях.

Участниками ДТП стали автобус маршрута № 150, маршрут - «Автовокзал - Микрорайон Конец-Бор», легковой автомобиль, а также грузовик.

У всех автомобилей значительные повреждения, а вот о пострадавших пока информации нет. Сотрудникам Госавтоинспекции престоавтобус маршрута № 150 (ездит по маршруту «Автовокзал Перми — Микрорайон Конец-Бор»ит выяснить, кто стал виновником аварии.