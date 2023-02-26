В Перми пройдет фестиваль «Котофест»

На фестивале каждый может забрать бездомного котика или собаку себе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми 5 марта пройдет фестиваль «Котофест». Его организуют приюты для бездомных животных «Матроскин», «Счастливый хвост» и «Доброе сердце».

Организаторы говорят, что посетители смогут побывать на выставке котиков и собак, будет организован фудкорт, живая музыка, кото маркет с интересными вещицами для людей и котиков, мастер классы по рисованию и декору, детская зона с аквагриммом, лекции об уходе за кошками от ведущих ветеринаров города Перми.

Бездомные животные отдаются только взрослым людям, если планируете взять домой кошку, не забудьте переноску и паспорт для заключения договора.

На праздник также можно будет принести подарки для приютов: переноски, сухие и влажные корма премиум класса, любые наполнители, любые антигельминтики, домики, лежанки для кошек.

"Котофест" пройдет с 12.00 – 18.00 по адресу Чернышевского, 28 4 этаж. Вход свободный.

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