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НовостиДом. Семья26 февраля 2023 10:48

В Перми пройдет фестиваль «Котофест»

Это выставка животных, которых можно забрать себе
Анна Маркова
На фестивале каждый может забрать бездомного котика или собаку себе.

На фестивале каждый может забрать бездомного котика или собаку себе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми 5 марта пройдет фестиваль «Котофест». Его организуют приюты для бездомных животных «Матроскин», «Счастливый хвост» и «Доброе сердце».

Организаторы говорят, что посетители смогут побывать на выставке котиков и собак, будет организован фудкорт, живая музыка, кото маркет с интересными вещицами для людей и котиков, мастер классы по рисованию и декору, детская зона с аквагриммом, лекции об уходе за кошками от ведущих ветеринаров города Перми.

Бездомные животные отдаются только взрослым людям, если планируете взять домой кошку, не забудьте переноску и паспорт для заключения договора.

На праздник также можно будет принести подарки для приютов: переноски, сухие и влажные корма премиум класса, любые наполнители, любые антигельминтики, домики, лежанки для кошек.

"Котофест" пройдет с 12.00 – 18.00 по адресу Чернышевского, 28 4 этаж. Вход свободный.

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