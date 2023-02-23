В Перми прошел митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества

Фото: правительство Пермского края

В Перми в парке Горького состоялся митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Он проходил 22 февраля с 15:00 до 16:00.

На мероприятии были жители региона, ветераны военных действий, общественные организации, участники спецоперации и их семьи.

С речью выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он поздравил жителей с праздником, а также вручил государственные награды двум землякам-участникам спецоперации. Орден мужества был присвоен Владимиру Андрееву, а медаль «За отвагу» — Сергею Шуткину.

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