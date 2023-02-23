К 300-летию Перми 87 домов в центре города украсит архитектурная подсветка

Фото: администрация Перми/Виталий Кокшаров

Власти Перми установят на 87 зданиях по Комсомольскому проспекту, улицам Ленина и Петропавловской архитектурную подсветку. Сделано это будет к юбилею города. Вопрос обсуждался на заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству.

К концу 2022 года подписали 68 соглашений об установке подсветки и украсили 37 домов. Собственники десяти домов выступили против подсветки. Одна из причин отказа — сначала они хотят отреставрировать фасады.

Подсветку планируют включать автоматически вместе с городским освещением. Работы намерены полностью завершить до Дня города.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65