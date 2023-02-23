В Перми из-за пуха запретили высаживать тополя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми утвердили порядок проведения работ по озеленению города. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

В постановлении установлено, когда нужно производить высадку растений, как за ними ухаживать, а также какие виды высаживать нельзя. Так, заметили посадку тополя гибридного, который распространяет пух. Другие виды тополя без пуха, например лавролистный, сажать разрешено.

Также в городе под запретом американский клен. Его еще называют ясенелистным. Этот клен входит в Черную книгу флоры Средней России. Он вредит другим растениям, а также является сильным аллергеном.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65