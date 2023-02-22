23 февраля в Перми перекроют улицу Сибирскую

Изменения будут действовать только один день. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 23 февраля на четыре часа перекроют улицу Сибирскую. Об этом сообщает городской департамент дорог и благоустройства.

Это произойдет с 12.00 до 16.00 с интервалом каждые 15 минут в районе Дома офицеров.

Ограничение движения связано с прохождением караула Юнармейского Поста №1 к месту несения вахты от «Дома офицеров» до Мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу». Автомобилистов просят выбирать другие улицы для проезда.

Кстати, с 23 по 26 февраля общественный транспорт в Перми будет работать по воскресному расписанию.

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