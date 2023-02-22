В Пермском крае 1 марта проверят систему оповещения

Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае 1 марта включат сирены. Пройдет комплексная проверка готовности региональной, муниципальных и локальных системы оповещения. Об этом сообщает Business class со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Александровского муниципального округа.

Сирены будут работать с 10:43 до 10:44. Услышав предупредительный сигнал «Внимание всем!», нужно включить радио и телевизоры, чтобы прослушать экстренное оповещение.

Граждан просят не паниковать. Подобные проверки проводятся в регионе ежегодно.

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