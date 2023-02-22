Денис Мацуев приедет в Пермь вместе с весной

Фото: Пермская филармония

1 марта в Пермской филармонии открывается традиционный Фестиваль Дениса Мацуева (6+), который в этом году посвящен 300-летию Перми. Четыре дня в Перми будет звучать классическая и джазовая музыка. Откроется фестиваль большим симфоническим концертом, в котором помимо самого прославленного пианиста выступят Российский национальный молодежный симфонический оркестр и лауреаты международных конкурсов. Прозвучат произведения Моцарта и Рахманинова.

В программе второго дня фестиваля - сочинения Паганини, Мендельсона, Чайковского, Рахманинова и Шостаковича.

3 марта состоится сольный концерт народного артиста России Дениса Мацуева. В программе выступления – «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского.

И завершит фестиваль концертная программа «И классика, и джаз», где вместе с Мацуевым выступят всемирно известные музыканты – звезды российского джаза.

Фестиваль пройдет в ДК им. Солдатова, кроме сольного выступления Дениса Мацуева, который состоится в Органном зале Пермской филармонии.

Билеты: 750 - 6000 рублей.