В Перми ищут пропавшего около 10 дней назад мужчину

Фото: поисковый отряд «Прикамье Поиск»

В Перми без вести пропал 40-летний Павел Сторожев. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прикамье Поиск».

Мужчина вышел из дома по улице Елькина в Свердловском районе города 13 февраля около 13:00. С тех пор он перестал выходить на связь.

Волонтеры назвали приметы пропавшего. Его рост 165 сантиметров, телосложение плотное, волосы русые и короткие, глаза серо-голубые. Был одет в черную вязаную шапку, черную куртку с оранжевым подкладом, малиновую футболку, синие джинсы и черные ботинки с белой шнуровкой.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Павла Сторожева, просят звонить по телефонам 102 или 8-922-345-67-02.

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