В Прикамье фонд капитального ремонта наконец обрел руководителя

Фото: МинЖКХ.

В Министерстве ЖКХ Пермского края подвели итоги конкурса на замещение вакантной долности руководителя краевого Фонда капитального ремонта.

Исполняющий обязанности главы фонда Владимир Хлебников, в прошлом глава Кировского района Перми, уверенно обошел двух претендентов – Наталью Киселеву и Степана Ясырева.

Как сообщили в МинЖКХ, Хлебников в своей программе предложил активнее привлекать к капитальным ремонтам местных подрядчиков, а функции заказчика работ возложить на муниципалитеты.

Кресло главы фонда освободилось в начале 2021 года: прежний руководитель Дмитрий Баранов подал в отставку после гибели двух пермячек в результате аварии возле доме на улице Крисанова.