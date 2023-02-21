В Прикамье учительнице вручили медаль «Мать-героиня»

Фото: страница ВК главы округа.

В Сиве в торжественной обстановке глава городского округа поздравил педагога Бубинской школы Евгению Александровну Вожакову и вручил ей медаль «Мать-героиня» I степени – жительница деревни Большое Самылово воспитала десятерых детей.

Награждение происходило во время собрания с замещающими родителями.

- Примите поздравления и слова благодарности за труд, заботу, ответственное и добросовестное отношение, душевное тепло, самоотдачу, создание комфортных условий для формирования личности, - обратился с признательными словами Юрий Кабанов.