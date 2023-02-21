"Требуется манерный искусствовед". В Перми будут снимать фильм «Культурная комедия» об алчном чиновнике

Продюсер Гавр Гордеев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В мае 2023 года в Перми начнутся съемки фильма «Культурная комедия». Как рассказали в Пермской кинокомиссии, сюжет картины посвящен алчному чиновнику, который решает нажиться на сфере культуры.

Авторами фильма станут режиссер Владимир Котт ("Карп отмороженный", "Непослушник", "Идельная семья") и продюсер Гавриил Гордеев.

Сейчас идет кастинг на участие в съемках. Требуются актеры на роли манерного искусствоведа, режиссера, детей из детского дома от 6 до 14 лет. Также нужен бородатый мужчина 40-45 лет, 45-летняя полная женщина с громким голосом и девушка с объемными губами.

Желающие принять участие в кастинге могут прислать видеовизитку с рассказом о себе (имя, возраст, увлечения) длительностью не более минуты в Telegram Марии Орловой https://t.me/Orlik13

Прислать видеовизитку можно с 9.00 до 21.00 до 28 февраля.