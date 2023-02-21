37-летний пермяк чуть не погиб, отмечая День влюбленных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

День влюбленных, 14 февраля, мог стать последним днем в жизни 37-летнего монтажника. Мужчина вечером пришел в гости к своей женщине в квартиру дома по Бульвару Гагарина. А там - дочь дамы сердца со своим 25-летним кавалером.

Влюбленные парочки поначалу совместно отмечали романтичный праздник. Позднее между мужчинами случился конфликт. Молодой и горячий схватил нож и нанес оппоненту, который его старше на 12 лет, несколько ударов в спину, пробил легкое, грудную клетку. После чего преступник из квартиры сбежал. А истекающему кровью потерпевшему вызвали бригаду 03.

Врачи ГКБ 4 спасали мужчине жизнь. Молодой любовник пытался сбежать от правоохранителей. Оперативники получили информацию - парень скрывается в гостинице в Свердловском районе.

Сотрудники УГРО УВД города Перми задержали гражданина. Уголовное дело расследуется по статье покушение на убийство. Мужчина, 1997 г.р. арестован, ранее он судим за хранение наркотических средств.

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