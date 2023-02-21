Фото: Яндекс Пробки

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 21 февраля 2023 года к 08:00 по традиции самые серьезные заторы в 7-9 баллов в районе Вышки-1: на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Московской, а также на ул. Фокинской от ул. Стольникова до ул. Мостовой и далее по ул. Мостовой до ул. Соликамской.

Сложно выбраться в этот час с Вышки-2: затруднено движение на ул. Гашкова от ул. Баранчинской до ул. Соликамской. Вереница транспорта медленно движется и по самой ул. Соликамской на огромном участке от Чапаевского до ТД «Дома Дом» по направлению в центр города. В обратном наравлении на Срликамской формируется затор от ул. Ревдинской до Бойного пер.

В центре города ДТП на пересечении ул. Сибирской и ул. Пушкина: по Пушкина выстраивается очередь от ул. Островского. Не простая ситуация и на ул. Попова, где затруднено движение к Коммунальному мосту от ул. Пушкина до ул. Петропавловской.

Пока можно проехать без особых проблем по ш. Космонавтов. Затор в 5-6 баллов пока есть только на участке от ул. Уральский Партизан до ул. Плеханова, от Западного обхода до развязки с ул. Промышленной, а также от ул. Кавалерийской до ул. Стахановской. На самой Стахановской скопился транспорт при подъезде к ш. Космонавтов от ул. Чайковского.

«Покраснела» ул. Милиционера Власова от Беляева до ул. Мира.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 5 баллов. Следите за затруднениями в движении в онлайн-режиме.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС больших затруднений в движении нет.

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru