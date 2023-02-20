Прокуратура Прикамья вновь оспоривает в суде законность покупки Товарного двора

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Пермского края подала кассационную жалобу на решение Арбитражного и апелляционного судов по делу о выкупе Товарного двора. Соответствующую информацию опубликовали в картотеке суда.

Напомним, в 2018 году власти Прикамья выкупили у РЖД имущественный комплекс на улице Локомотивной, 18 за 798 млн рублей. На этом месте хотели построить новую магистраль, транспортно-пересадочный узел с ж/д и автовокзалом и деловой квартал «Пермь-Сити». Прокуратура посчитала, что цена сделки завышена и бюджету региона был нанесен ущерб. Кроме того, по мнению надзорного органа, землю можно было и вовсе не покупать, а изъять. В июне 2020 года прокуратура обратилась в арбитражный суд с иском к ОАО «РЖД» и краевому Управлению автомобильных дорог и транспорта с требованием признать договор ничтожным, взыскать деньги в бюджет региона и возвратить недвижимость прежнему владельцу.

В 2022 году Арбитражный суд признал сделку между РЖД и краевыми властями ничтожной, но в удовлетворении остальных требований прокуратуры было отказано. Земельный участок остался в краевой собственности. Прокуратура подала апелляцию, но решение суда первой инстанции оставили в силе. Очередную жалобу прокуратруы рассмотрят 16 марта в Екатеринбурге.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru