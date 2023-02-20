Пермские врачи впервые провели пересадку почки от умершего донора

Фото: Минздрав Пермского края

В конце 2022 года в Пермской краевой клинической больнице почки от умершего донора пересадили молодому человеку и девушке. Такие операции в Прикамье были сделаны впервые, рассказали в региональном Минздраве.

Оба пациента страдали хронической болезнью почек и длительное время находились на программном гемодиализе. Через несколько недель после операции их выписали из стационара. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Сейчас они ведут обычный образ жизни и больше не нуждаются в регулярном гемодиализе.

В Пермском крае трансплантация почки была впервые выполнена в 2015 году. Раньше донорами становились родственники.

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