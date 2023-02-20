В Перми нашли погибшей пропавшую больше недели назад 78-летнюю пенсионерку

Фото: "КП" Архив

В Перми завершены поиски 78-летней пенсионерки. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

Женщина пропала примерно с 7 по 10 февраля. Она вышла из дома в Индустриальном районе по улице Декабристов и направилась в ближайший продуктовый магазин. После этого перестала выходить на связь.

О том, что пенсионерка погибла, стало известно 19 февраля. «Выражаем соболезнования родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске», — написали волонтеры.

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